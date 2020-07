China verbiedt sportevenementen in 2020

De autoriteiten hebben dit besloten om risico’s voor verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Mogelijk worden er echter wel uitzonderingen op de regel gemaakt.

Zo is het wel toegestaan onder voorwaarden testwedstrijden te houden met betrekking tot de Winterspelen van 2022, die in Peking zullen plaatsvinden. Mogelijk is er ook toestemming voor „zeer belangrijke wedstrijden”, zo lieten de autoriteiten weten. Onduidelijk is wat daaronder wordt verstaan.

Mogelijk wordt een uitzondering gemaakt voor een race in de Formule 1, die voor later dit jaar in China nog op de kalender staat.