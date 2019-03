Mazraoui mist clash met Ronaldo

Hij moet een schorsing van een duel uitzitten na zijn gele kaart in de uitwedstrijd tegen Real Madrid.

Bekijk ook: Ajax treft Juventus in Champions League

Ronaldo

„Ronaldo is een speler die het vaak voor hen doet”, beseft Mazraoui. „Juventus heeft goede middenvelders om hem te bereiken en een sterke defensie. We kunnen onze borst natmaken maar hebben een kans als we net zo gas weten te geven als in de twee duels met Real Madrid.”

Bekijk hieronder de video, waarin chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij hun licht laten schijnen over de loting in de Champions League:

Veltman

Joël Veltman, pas net hersteld van een zware knieblessure, maakt een grote kans dat hij Mazraoui mag vervangen in eerste duel met de Italiaans kampioen. Hij bleef twee jaar geleden als een van de weinige spelers van Ajax redelijk overeind in de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United (0-2).

Op scherp

Mazraoui is de enige speler bij Ajax die geschorst is voor het eerste duel met Juventus. Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico en Daley Blind missen bij een volgende prent de return in Turijn.

Bekijk ook: Alle kwartfinales Champions League op een rij