Robben: 'Ik had echt een moeilijke periode'

"Het was niet makkelijk voor mij", vertelt Robben in de Duitse krant Bild. "Ik had echt een moeilijke periode met de blessure aan mijn dijbeen. Dan kom je terug in de voorbereiding en krijg je weer een tegenslag." De 32-jarige vleugelflitser liep in de oefenwedstrijd tegen SV Lippstadt een bovenbeenblessure op en moest als gevolg daarvan zowel de start van de Duitse competitie als het WK-kwalificatieduel van Oranje met Zweden missen.

Oranje

Na zijn herstel kwam Robben weer op stoom met doelpunten en assists in zowel de Bundesliga als de Champions League, maar een ribblessure verhinderde dat de captain van Oranje zijn ploeg in de loodzware (uiteindelijk verloren) wedstrijd tegen Frankrijk bij de hand kon nemen. Een maand later scoorde Robben op bezoek bij Luxemburg wel (zijn eerste interland na exact een jaar afwezigheid in Oranje), maar in de rust van dat duel haakte de rechtsbuiten af met hamstringklachten.

In de laatste weken voor de winterstop kon de Bedumer zich wel weer laten zien bij Bayern, en miste hij alleen het uitduel bij SV Darmstadt. "Het is niet zo dat je na een periode van blessureleed direct op je oude niveau kunt spelen", aldus de linkspoot. "Dat is hard werken. Maar wat ik leuk vond is dat de samenhang in mijn spel snel terug was. Ik ben nu blij en kijk uit naar het nieuwe jaar."