Debutantenbal bij gehavend PSV tijdens simpele zege op ADO

Maar stukken meer dan de simpele zege was het uberhaupt doorgaan van de wedstrijd het gesprek van de dag in Eindhoven. PSV had het duel in verband met alle personele problemen en het drukke (Europese) schema liever verplaatst gezien, maar de KNVB ging daar niet in mee.

Verstand

Tot ongeloof van algemeen directeur Toon Gerbrands én coach Schmidt, die voorafgaand aan de wedstrijd hard uithaalde richting de KNVB. De Duitser verweet de bond een gebrek aan voetbalverstand, maar stuurde natuurlijk wel elf man het veld in voor het duel met ADO. Want die had PSV ten slotte wel voor handen.

Eran Zahavi mocht in tegenstelling tot in het Europa League-duel met Omonia Nicosia weer meedoen en hij opende na een kwartier de score uit een strafschop. Die had hij zelf letterlijk verdiend, want het contact met de ADO-spelers Milan van Ewijk en Lassana Faye was erg licht. Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de bal op de stip, werd door de videoarbiter verzocht tóch te gaan kijken, maar kwam niet op zijn oordeel terug.

Malen en Ihattaren gewisseld

Zahavi schoot zelf raak en dat was ook meteen de ruststand, omdat Mohamed Ihattareen en Donyell Malen in het eerste bedrijf flinke kansen onbenut lieten. Beide spelers mochten de tweede helft toekijken, want Schmidt besloot dat 45 minuten tegen een zwak ADO wel genoeg was voor beiden.

Noni Madueke maakte juist zijn entree na rust en schoot vijf minuten na de thee al de 2-0 op het scorebord. Daarmee was de wedstrijd al snel gelopen. PSV verzuimde via Mario Götze, Madueke en Zahavi verder uit te lopen en de 3-0 viel pas vijf minuten voor het einde. Gelegenheidsrechtsback Ryan Thomas schoot knap binnen na terugleggen van debutant Richard Ledezma.

Een mooi moment voor de jongeling, die in zijn gevolg ook Luis Felipe en Ismael Saibari hun eerste minuten zag krijgen van Schmidt. Het slotakkoord was voor opnieuw Madueke, die in het Haagse strafschopgebied geen strobreed in de weggelegd kreeg voordat hij kon uithalen.

