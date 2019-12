Brands stunt en haalt Ancelotti naar Everton

Dat gebeurde opmerkelijk genoeg een uur voordat Everton de thuiswedstrijd tegen Arsenal begon. Bij dat duel neemt interim-coach Duncan Ferguson nog op de bank plaats. Ancelotti’s eerste wedstrijd is op tweede kerstdag, thuis tegen Burnley.

Gepassioneerd

Ferguson nam het begin deze maand over van Marco Silva. De Portugees werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Ancelotti onderging hetzelfde lot bij Napoli, dat hem anderhalve week geleden wegstuurde. „Everton is een grote club met een rijke historie en zeer gepassioneerde fans. De leiding heeft een heldere visie over de manier waarop succes wordt nagestreefd”, zei de 60-jarige Italiaan, die in vier verschillende landen titels behaalde en drie keer de Champions League won. De oud-trainer van onder meer AC Milan, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München tekende in Liverpool een contract voor vierenhalf jaar.

„Carlo is een van de beste coaches in de voetbalwereld en een bewezen winnaar met een opmerkelijke reeks successen achter zijn naam”, verklaarde Brands, die in 2018 als technisch directeur PSV verruilde voor Everton. „Hij is de perfecte man voor onze club. Carlo weet hoe hij een succesvol team moet bouwen. Hij is onze unanieme keuze.”

Als speler werd Ancelotti met AC Milan twee keer kampioen van Italië. Ook won hij met Milan twee keer de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard waren destijds de teamgenoten van de 26-voudig Italiaans international.

