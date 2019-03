Le Monde: ’Dopingnetwerk groter dan gedacht’

De Franse krant meldt dat de 40 gevonden bloedzakken in de garage van de Duitse dopingdokter Mark Schmidt geïdentificeerd zouden zijn en dat het dopingnetwerk groter zou zijn dan eerst gedacht.

Twee weken na de arrestatie van de Duitse dokter Mark Schmidt, de spilfiguur in het Duits-Oostenrijkse dopingnetwerk, beginnen de onderzoekers een duidelijker zicht te krijgen over de omtrekken van het netwerk.

De ondervraging van Mark Schmidt door de Duitse politie is woensdag begonnen en Schimdt zal volledig meewerken met de autoriteiten. Dat meldde zijn advocaat. Schimdt zou een erg gestructureerde organisatie opgezet hebben die actief was in meerdere sporten en meerdere landen en zou groter zijn dan wat tot nog toe werd gedacht. De organisatie wordt door de autoriteiten zelfs vergeleken met Russische of Balkanse maffia.

De Oostenrijkse krant Krone.at schreef eerder al dat er in de garage van Schmidt 40 bloedzakken waren gevonden met een codenaam. Volgens de Franse krant Le Monde zouden de zakken intussen geïdentificeerd zijn. Le Monde meldt ook dat er, naast Stefan Denifl en Georg Preidler, nog andere renners betrokken waren bij de dopingpraktijken en dat er dus nog namen naar buiten zullen komen. Niet verwonderlijk ook, want Schimdt was ploegleider bij de wielerploeg Gerolsteiner.