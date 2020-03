Mogelijk lege stadions in Duitsland vanwege corona

De Duitse voetbalbond DFB gaat in overleg met de clubs om te bespreken wat de consequenties zijn van de boodschap van de minister van Volksgezondheid, die vanwege de aanhoudende dreiging van het nieuwe coronavirus voorlopig geen grote publieke bijeenkomsten wil hebben. De competitie stilleggen is voor de DFB in ieder geval geen optie.

Minister Jens Spahn riep organisatoren op om evenementen met meer dan duizend bezoekers uit te stellen of af te gelasten. In Duitsland zijn tot dusver zo’n 850 infecties vastgesteld. „Het is een lastige situatie”, zegt directeur Christian Seifert van de DFB. „We moeten de juiste balans vinden tussen gepaste en overdreven voorzorgsmaatregelen.”

RB Leipzig

Hij benadrukte dat de bond ’gewoon’ wil vasthouden aan het programma. Dat betekent dat er mogelijk ook in Duitsland zonder publiek gaat worden gevoetbald, zoals in Italië en ook in Bulgarije en Denemarken het geval is. De competitie loopt door tot half mei, op 23 mei staat de finale van het bekertoernooi op het programma. Drie weken later begint het EK.

De Duitse club RB Leipzig ontvangt dinsdag Tottenham Hotspur voor de return in de achtste finales van de Champions League. „We staan in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten”, meldde Leipzig op Twitter. „Momenteel is het doorgaan van de wedstrijd met toeschouwers niet in gevaar.” In de Europa League spelen Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg, de clubs van respectievelijk Bas Dost en Wout Weghorst, donderdag thuis.