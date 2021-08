Olympisch nieuws: golfster Anne van Dam eindigt als 57e

Anne van Dam 57e, goud voor Nelly Korda

07.51 uur: Anne van Dam heeft haar debuut op het olympisch golftoernooi afgesloten met een 57e plaats. De 25-jarige golfster ging in de vierde ronde op de Kasumigaseki Country Club rond in 77 slagen en zakte daardoor in de achterhoede nog twee plaatsen.

Het goud was voor de Amerikaanse Nelly Korda. De dochter van oud-tennisser Petr Korda uit Tsjechië ging met een voorsprong van drie slagen op Aditi Ashok uit India de slotronde in en hield na een razend spannende vierde ronde met 17 slagen onder het baangemiddelde 1 slag voorsprong op Mone Inami uit Japan en Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland. Inami versloeg Ko vervolgens in een play-off om het zilver.

Nadat de speelsters vlak voor de voorlaatste hole allemaal naar binnen moesten voor een onweersmelding, kwam Inami met een birdie op de 17e hole ineens op gelijke hoogte met Korda. De 23-jarige Amerikaanse had aan het begin van haar slotronde al eens haar voorsprong verspeeld, maar had zich goed herpakt op de ’back nine’. Op de afsluitende hole sloeg de Japanse de bal echter in een bunker, waardoor ze afsloot met een bogey. Korda maakte geen fout en haalde met par het goud binnen.

Van Dam had 74 slagen nodig in de eerste ronde en ging in de tweede omloop rond in 78 slagen. In de derde ronde herstelde ze zich met 69 slagen, maar met een slotronde van 77, met twee birdies, zes bogeys en een double bogey, werd ze op 14 slagen boven het baangemiddelde roemloos 57e.

Basketballers VS winnen voor vierde keer op rij olympisch goud

06.35 uur: De basketballers van de Verenigde Staten hebben voor de zestiende keer goud veroverd op de Olympische Spelen. De Amerikanen, met Kevin Durant als aanjager, versloegen in Tokio in een spannende finale Frankrijk met 87-82. Het is de vierde keer op rij dat de basketbalvedettes uit de VS het goud pakken.

De Amerikanen namen met de overwinning in de finale revanche voor twee eerdere nederlagen tegen Frankrijk, in de groepsfase van de Spelen en op het WK van 2019 in de kwartfinales.

De Fransen, met onder anderen NBA-spelers Rudy Gobert, Evan Fournier en Timothé Luwawu-Cabarrot in de ploeg, begonnen fel. Onder aanvoering van Durant maakten de Amerikanen een vroege achterstand in het eerste kwart echter goed en liepen ze uit naar zo’n vijf à tien punten voorsprong. Die marge hielden ze de rest van de wedstrijd vast. In de slotfase kwamen de Fransen nog even terug tot 85-82, maar in de laatste 10 seconden konden ze niet meer gelijk komen.

Noorse beachvolleyballers Mol en Sørum veroveren goud

06.12 uur: De Noorse beachvolleyballers Anders Mol en Christian Sørum hebben op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille veroverd. De Noren versloegen de regerend wereldkampioenen Viatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski uit Rusland in twee sets: 21-17 21-18.

Mol en Sørum zijn de nummer 1 van de wereldranglijst en waren als eerste geplaatst. Ze zijn de Europees kampioenen en pakten bij het WK van 2019 brons. In de achtste finales in Tokio schakelden de Noren het Nederlandse duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen uit.

Het brons ging naar de beachvolleyballers Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar. Zij wonnen in twee sets van Edgars Tocs en Martins Plavins uit Letland.

Keniaanse atlete Jepchirchir wint olympische marathon

01.40 uur: Atlete Peres Jepchirchir heeft de marathon van de Olympische Spelen op haar naam geschreven. De Keniaanse legde in de vroege ochtend in het noordelijke gelegen Japanse Sapporo de 42,195 kilometer af in 2 uur 27 minuten en 20 seconden. Ze bleef in de Japanse hitte haar landgenote Brigid Kosgei 16 seconden voor. De Amerikaanse Molly Seidel pakte op 26 seconden het brons.

Andrea Deelstra kwam binnen als 44e. De 36-jarige atlete gaf 9.45 minuten toe op de winnares uit Kenia. Ze ging voor een plek in de top 10 en liep het eerste deel van de 42,195 kilometer keurig mee in de eerste groep. „Ik hield me aan mijn raceplan en was echt in vorm. Ik dronk goed, koelde goed, ververste zelf steeds het ijs dat ik in mijn pet gooide, totdat ik last kreeg van mijn linkerheup”, vertelde de hardloopster, die op de Spelen van Rio als 60e eindigde.

„Ik heb dat eerder gehad in de marathon van Berlijn in 2018 en toen kreeg ik uitvalsverschijnselen. Ik kon twee dingen doen, ermee kappen of een paar keer wandelen en dan die heup een beetje losgooien. Dat laatste heb ik gedaan en voor ik het doorhad, was ik een paar drankposten verder en al op het 36-kilometerpunt. Dan maar finishen, vond ik. Maar door dat wandelen heb ik zeker 5 minuten verspeeld. Trek je die van mijn eindtijd af, dan had ik voor een plek bij de eerste tien kunnen strijden. Dat was een reële doelstelling.”

Holterman liep pas haar derde marathon en had geen ervaring met lopen in de hitte. „Het was heel erg zwaar; 27 graden al bij de start en 77 procent luchtvochtigheid. Ik ben voorzichtig gestart, maar toch had ik nog verval, dus dat geeft wel aan hoe zwaar het was. Het waren idiote omstandigheden. Ik knoopte steeds een panty met ijsklontjes aan mijn sport-bh voor de verkoeling en dat heeft me zeker geholpen”, zei de 29-jarige atlete uit Egmond aan den Hoef.

