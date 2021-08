Olympisch nieuws: Keniaanse atlete Jepchirchir wint marathon

Keniaanse atlete Jepchirchir wint olympische marathon

01.40 uur: Atlete Peres Jepchirchir heeft de marathon van de Olympische Spelen op haar naam geschreven. De Keniaanse legde in de vroege ochtend in het noordelijke gelegen Japanse Sapporo de 42,195 kilometer af in 2 uur 27 minuten en 20 seconden. Ze bleef in de Japanse hitte haar landgenote Brigid Kosgei 16 seconden voor. De Amerikaanse Molly Seidel pakte op 26 seconden het brons.

Voor Jepchirchir, die in 2020 de marathon van Valencia won in 2.17.16, is het de grootste zege uit haar loopbaan op de marathon. Ze werd eerder twee keer wereldkampioene op de halve marathon. Jepchirchir liep in de slotfase weg bij haar landgenote Kosgei, die in 2019 het wereldrecord in de marathon van Chicago op 2.14.04 zette.

Andrea Deelstra kwam binnen als 44e. De 36-jarige atlete gaf 9.45 minuten toe op de winnares uit Kenia. Het was de tweede olympische marathon voor Deelstra, die in Rio de Janeiro in 2016 als 60e eindigde. Jill Holterman die het veld met de topfavorieten al vroeg moest laten gaan in de wedstrijd kwam binnen als 63e. De 29-jarige atlete finishte op 18 minuten van Jepchirchir.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.