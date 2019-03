Routinier Juventus prijst Ajax

Leonardo Bonucci is onder de indruk van de Amsterdammers. „We stuiten op een team dat in vorm is. Ajax is dynamisch en heeft heel veel talent. We zullen er klaar voor zijn. We zullen Ajax met het allergrootste respect benaderen en ook met de wetenschap dat we onze supporters twee mooie avonden kunnen schenken”, aldus de 31-jarige Italiaan.

„Ajax staat bijzonder goed georganiseerd en heeft het vermogen om alles te geven. Er staan ons twee intense duels te wachten, maar we hebben laten zien wat we kunnen. We moeten het Juventus zijn dat Atletico uitschakelde”, vervolgde Bonucci.

Tegen Atletico Madrid maakte Cristiano Ronaldo afgelopen woensdag drie doelpunten: 3-0 overwinning. Met die zege werd de 2-0 nederlaag uit het heenduel weggepoetst.

Juventus snakt naar de eerste Champions League-eindoverwinning sinds 1996, toen Ajax na penalty’s werd bedwongen. Sindsdien verloor de Oude Dame in 1997, 1998, 2003, 2015 en 2017 de finale van de belangrijkste Europa Cup.