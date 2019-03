Mick van Buren zorgt voor de 3-3. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Mick van Buren (26) speelde als invaller een hoofdrol bij de stunt van Slavia Praag, dat in de Europa League vijfvoudig toernooiwinnaar Sevilla uitschakelde. De aanvaller uit Ridderkerk, die in de verlenging de belangrijke 3-3 maakte, treft met de Tsjechische stuntploeg in de kwartfinale nu het grote Chelsea.