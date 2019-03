Federer treft Nadal in Indian Wells

De vijfvoudig winnaar had geen enkele moeite met Hubert Hurkacz: 6-4 en 6-4. Onder het toeziend oog van de multimiljardairs Larry Ellison (toernooi-eigenaar en medeoprichter van Oracle) en Bill Gates (medeoprichter van Microsoft) liet de 37-jarige Zwitser de vijftien jaar jongere Pool kansloos. De Pool had in de derde ronde de nummer 7 van de wereld, Kei Nishikori, uitgeschakeld.

In de halve finales krijgt Federer te maken met Rafael Nadal. De Spanjaard klopte ondanks knieproblemen de Rus Karen Khachanov in twee tiebreaks: 7-6 (2) en 7-6 (2).

Federer en Nadal troffen elkaar al drie keer eerder in de Calfornische woestijn. Federer won twee van de drie ontmoetingen. In totaal leidt Nadal de head to head met 23-15. Al versloeg Federer zijn rivaal uit Spanje de laatste vijf keer.

Dominic Thiem en Milos Raonic zijn al zeker van een plek in de halve eindstrijd. Beide halve finales worden zaterdag afgewerkt.