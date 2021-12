Premium Het beste van De Telegraaf

Mikel Oyarzabal denkt graag terug aan laatste minuut groepsfase vorig seizoen Roger Schmidt is een man van zijn woord

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

Roger Schdmidt op de persconferentie met André Ramalho. Ⓒ ANP/HH

SAN SEBASTIAN - Roger Schmidt mag dan met PSV in voorbereiding zijn op de cruciale wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad, de interesse van Leipzig voor de trainer galmde nog na in Baskenland. De 54-jarige Duitser uit Kierspe toonde zich niet te flauw en wilde er best nog even op ingaan.