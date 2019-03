Bos langdurig in dienst van BEAT Cycling

De voormalig wegwielrenner, die nog minstens tot en met 2020 uitkomt voor de baanploeg van het commerciële team, zal ook na zijn carrière betrokken blijven bij het ambitieuze project.

„Naast de verdere ontwikkeling van de baanploeg kijk ik er naar uit om verder te bouwen aan de wegploeg die we vorig jaar hebben gelanceerd”, liet Bos weten. „Ik zie veel mogelijkheden om de kennis die we in het baansprinten hebben opgedaan, toe te passen binnen het wegwielrennen. Daarnaast wil ik met mijn kennis en ervaring bijdragen aan de verdere groei van de wegploeg, naar het hoogst mogelijke niveau.”

De voltallige UCI-baansprintploeg van BEAT Cycling Club heeft inmiddels het contract verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Het gaat naast Bos om Matthijs Büchli, Nicky Degrendele, Laurine van Riessen en Roy van den Berg.

Oud-prof Bobbie Traksel, ambassadeur van het eerste uur van de ploeg, krijgt een grotere rol bij de Nederlandse organisatie.