’Feyenoord steeds meer van Feyenoord’

Martin van Geel Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Martin van Geel heeft voor het eerst in acht seizoenen met forse tegenwind te maken. Feyenoord presteert dit seizoen wisselvallig, met hoge pieken en diepe dalen. Het totaalplaatje is voor directie en rvc aanleiding om vierkant achter de technisch directeur te blijven staan. Want: dikke zwarte cijfers, twee nieuwe trainingscomplexen, vijf prijzen en 65 miljoen winst op de transferbalans sinds zijn aantreden.