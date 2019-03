Wim Kieft Ⓒ De Telegraaf

Cristiano Ronaldo, wat een fenomeen. Heel Europa zat te kijken of hij met Juventus de 2-0 achterstand op Atletico Madrid kon goedmaken. Alle druk lag bij Ronaldo. Hij was toch voor 105 miljoen euro naar Turijn gehaald om de Champions League te winnen? Kon hij nog het verschil maken met zijn 34 jaar? De scepsis was groot.