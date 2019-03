Opsteker voor Van Barneveld

Een dag na zijn kansloze nederlaag tegen Rob Cross in de Premier League Darts plaatste Van Barneveld zich voor het hoofdtoernooi van de German Darts Open, dat van 26 tot en met 28 april in Saarbrücken wordt gehouden. De vijvvoudig wereldkampioen won met 6-5 in legs van Maik Kuivenhoven.

Matige periode

Sinds Raymond van Barneveld eind vorig jaar aankondigde dat hij eind 2019 tijdens het WK zijn loopbaan wil beëindigen, zijn de resultaten van de Hagenaar er niet beter op geworden.

In de Premier League heeft Van Barneveld in de eerste vijf speelrondes nog geen zege geboekt en bungelt hij onderaan. Het wordt nog een hels karwei voor hem om daadwerkelijk nog een keer te mogen meedoen aan het WK.