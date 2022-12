Drie Nederlanders strijden nog om wereldtitel Programma WK darts: Van Duijvenbode en Van der Voort in actie

Dirk van Duijvenbode Ⓒ ANP/HH

Na de kerstbreak is in Alexandra Palace begonnen met het vervolg van de strijd om de wereldtitel. Drie Nederlanders zijn nog in de race. Michael van Gerwen bleek woensdagavond met 4-2 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic.