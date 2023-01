Dag vol kwartfinales Programma WK darts: Van Gerwen op nieuwjaarsdag tegen Dobey

Michael van Gerwen aast in Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel. Ⓒ ANP/HH

Michael van Gerwen is de enige Nederlander die in Alexandra Palace nog strijdt om de wereldtitel. De drievoudig wereldkampioen neemt het op nieuwjaarsdag in de kwartfinales op tegen de Engelsman Chris Dobey, die hem eind oktober versloeg in de eerste ronde van het EK.