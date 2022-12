Ook Belgisch onderonsje op het menu Programma WK darts: Van Gerwen tegen Van Duijvenbode vrijdag het hoofdgerecht

Dirk van Duijvenbode Ⓒ ANP/HH

Na de kerstbreak is in Alexandra Palace begonnen met het vervolg van de strijd om de wereldtitel. Twee Nederlanders zijn na donderdag nog in de race, en die spelen tegen elkaar. Michael van Gerwen bleek woensdagavond al met 4-2 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic en neemt het in de vierde ronde op tegen Dirk van Duijvenbode, die op donderdag Ross Smith versloeg. Vincent van der Voort redde het niet tegen Luke Humpries.