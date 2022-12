Uitslagen en speelschema WK darts: Labanauskas door, Kleermaker en Van Gerwen ook in actie

Michael van Gerwen aast in Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel. Ⓒ ANP/HH

Het WK darts is weer in volle gang en deze woensdag maken in Alexandra Palace weer Nederlanders hun opwachting. In de middag is het Martijn Kleermaker die hoopt zonder kleerscheuren de eerste ronde te overleven.