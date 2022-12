WK darts: uitslagen en speelschema

Michael van Gerwen aast in Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel. Ⓒ ANP/HH

Het WK darts is weer begonnen. Mickey Mansell en Ben Robb stonden donderdagavond als eerste spelers op het podium in Alexandra Palace. Mansell trok aan het langste einde (3-1), maar had later op de avond geen schijn van kans tegen titelverdediger Peter Wright (3-0).