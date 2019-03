Hamilton weer snel, Verstappen negende

Verstappen reed tijdens de oefensessie op Albert Park met een compleet nieuw chassis. Red Bull besloot tot een complete wissel, nadat er al eerder in de week een klein probleem – vermoedelijk in de benzinetank – was ontdekt. Het is in zo’n geval makkelijker om het hele chassis te vervangen. Daar staat overigens geen straf op. De RB15 van de Nederlander stond overigens sowieso anders afgesteld dan op de vrijdag.

Op gepaste afstand van Hamilton zetten Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc de tweede en derde tijd neer. Daarna volgden de rijders van Haas, Verstappens teamgenoot Pierre Gasly, Hamiltons kompaan Valtteri Bottas en Daniil Kvyat nog voor de Nederlander. Verstappen reed lange tijd op de medium-band en in de slotfase nog vier rondes op de zachtste compound. Later op de zaterdag volgt de kwalificatie (7.00 uur Nederlandse tijd) en zullen de verhoudingen pas echt duidelijk worden.