Verstappen start als vierde in Australië, pole voor Hamilton

Lewis Hamilton vertrekt - net zoals de voorgaande vijf seizoenen - vanaf poleposition in Melbourne. Valtteri Bottas begint vanaf P2, de Duitser Sebastian Vettel is derde.

Gasly

Voor Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, verliep de kwalificatie minder voorspoedig. De Fransman werd al in Q1 uitgeschakeld. Met Gasly trof ook Lance Stroll, Carlos Sainz, George Russell en Robert Kubica dat lot.

Waar Verstappen in Q1 nog genoegen moest nemen met de tiende tijd, moest hij in Q2 maar twee rijders voor zich dulden. Alleen Hamilton en Bottas waren sneller. Thuisrijder Daniel Ricciardo, de voormalig ploeggenoot van Verstappen, overleefde Q2 niet, net als Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat.

Regelwijzigingen

Er zijn dit jaar diverse regelwijzigingen met betrekking tot de auto’s doorgevoerd. Eén van de veranderingen betreft de voor- en achtervleugel. Ze zijn hoger, breder en simpeler. Daardoor wordt de luchtstroom achter bolides ’schoner’, waardoor coureurs makkelijker achter elkaar kunnen rijden en eenvoudiger kunnen inhalen.

Klik HIER voor een een uitleg van Jan Lammers over de nieuwe regels in de Formule 1.

Bonuspunt

Ook nieuw is dit jaar het bonuspunt dat na de race aan de rijder met de snelste ronde wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor het extra punt moet de coureur wel in de top tien eindigen. Een zege levert nog steeds 25 punten op.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde.

Onze F1-watcher Erik van Haren en Giedo van der Garde, ex-coureur in de koningsklasse van de autosport, blikken vooruit op het seizoen dat zondag van start gaat in Melbourne.