Verstappen: ’Tweede startrij, we mogen niet klagen’

„Het zag er vanmorgen niet goed uit”, vertelde de Limburger tegen Ziggo Sport. „We hebben een paar andere dingen aan de auto geprobeerd, maar die pakten niet goed uit. In de derde vrije training (zaterdagochtend vroeg verreden, red.) zat geen goede balans, maar gelukkig hebben we dat kunnen herstellen voor Q1. Die ging een stuk beter”, zei Verstappen over het eerste deel van de kwalificatie, waar hij de tiende tijd noteerde.

Nadat hij in Q2 alleen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich moest dulden, reed hij in het finale deel van de kwalificatie naar P4. „De tweede startrij, daar mogen we niet mee klagen”, toonde Verstappen zich uiteindelijk tevreden met het eindresultaat.

