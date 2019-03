’Voor mij is Ronaldo mister Champions League’

„Hoewel het een geweldig affiche is, waren er betere tegenstanders denkbaar voor Ajax”, schrijft de oud-international zaterdagochtend in zijn column. „Het is een ploeg met veel ’resultaatspelers’ en uiteraard een Italiaanse inslag. Met hun routine slepen ze vaak een resultaat uit wedstrijden waarin ze het moeilijk hebben”, verwijst Kieft naar de return van de Champions League tegen Atletico Madrid en het recente (gewonnen) competitieduel met Napoli.

Slim en simpel

Met Cristiano Ronaldo treft Ajax volgens Kieft ook een ontzettend slimme speler. „Weg zijn die doldwaze individuele acties, kansloze afstandsschoten en sprints van vijftig meter. Zijn pure snelheid is afgenomen. Ronaldo speelt het daarom simpel tegenwoordig. Vanaf de links- of rechtsbuitenpositie, zonder balverlies te lijden, met af en toe een voorzet en bij elke aanval of voorzet duikt hij op in het strafschopgebied.”

Dat Ronaldo mentaal zo verschrikkelijk sterk is, geeft hem voor Kieft dan ook een status aparte. „Voor mij is hij mister Champions League.”

