Honda geeft Verstappen letterlijk een boost

„Het motorische gat met Mercedes en Ferrari is zeker verkleind”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Australië. „Daar ben ik heel tevreden over. Ik heb gewoon meer vermogen ten opzichte van vorig jaar (met de krachtbron van Renault, red.). Ook in de racemodus gaat-ie gewoon goed. Nee, dat is geen verrassing. Op de testbank hebben we al duidelijk kunnen zien dat we meer vermogen hebben dan vorig jaar.”

Party-mode

Verstappen kan dankzij de Japanse leverancier ook gebruik maken van de zogenaamde party-mode tijdens de kwalificatie. En dat deed hij dus ook in Melbourne. „Dat kan een paar rondjes. Ook dat beviel goed. Als je vol gas gaat, merk je dat je wat meer kracht hebt.”

’Ferrari had meer verwacht’

Net als vorig jaar in Melbourne is het gat met Mercedes aanzienlijk op Albert Park – zelfs nog iets groter – maar met Ferrari wederom minimaal. En dat terwijl het Italiaanse topteam toch door veel mensen werd aangewezen als de grote winnaar van de wintertests. Verstappen: „Ik denk dat Ferrari er meer van had verwacht. Maar vergeet niet dat Mercedes hier altijd heel sterk is. Dat zullen ze in de race ook zijn. Op de een of andere manier hebben zij het hier altijd heel goed voor elkaar. Zoals dat voor Ferrari of Red Bull weer op andere circuits kan gelden.”

Verstappen wil ermee zeggen dat het voor definitieve conclusies te vroeg is. Dat Mercedes wederom pijlsnel is, is in ieder geval wel duidelijk. „We staan er nu acht tienden achter, dus we moeten wel aan de slag. Dat weten we ook. Het hele weekeinde is nog niet vlekkeloos verlopen en we weten dat dit niet onze sterkste baan is. Maar het is wel duidelijk dat je op de wintertests geen peil kan trekken. Het is voor mij een oké begin om hier op de tweede startrij te staan.”

Geen garanties

Dat een goede kwalificatie ook in Melbourne geen garanties biedt, blijkt overigens de laatste jaren wel. Met Lewis Hamilton vanaf pole position ging de zege beide keren naar Ferrari’s Sebastian Vettel.

