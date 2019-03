Emmen-goalie: ’Weinig recht over Ajax te praten’

„Als je drie ballen op het doel krijgt en die gaan er alle drie in, is dat behoorlijk frustrerend”, erkende de keeper bij Fox Sports. „Maar dat is bij ons wel vaker het geval, de tegenpartij heeft vaak minder kansen nodig om te scoren dan wij.”

Bekijk ook: Fortuna Sittard pijnigt FC Emmen

Om te praten over de sluimerende belangstelling van Ajax vond Scherpen het dan ook geen goed moment. „Als je zo’n prestatie neerzet als wij vanavond, heb je weinig recht om over Ajax te spreken”, vond de goalie. „De interesse van Ajax is mij bekend, ja. Maar voor meer vragen daarover moet je toch echt bij mijn zaakwaarnemer zijn. Ik wil me concentreren op Emmen, daar hebben we genoeg belangrijk werk te doen”, verwees hij naar de zestiende plaats in de Eredivisie.

Jong Oranje

Dat Scherpen zich komende week moet melden bij Oranje onder-19, terwijl er voor Jong Oranje drie keepers zijn geselecteerd die geen basisspeler in de Eredivisie zijn, snapt de doelman. „Daar is contact over geweest. We spelen met onder-19 belangrijke kwalificatieduels voor het EK komende zomer, dus ik snap de keuze dat ik bij die selectie zit.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie