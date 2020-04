Ronaldinho is vrijgelaten uit gevangenis, maar heeft nu huisarrest

De oud-speler van onder meer FC Barcelona en AC Milan moest eerst nog wel een borgsom van 1,6 miljoen dollar betalen. De inmiddels 40-jarige Braziliaan en zijn broer (die tevens zijn manager is, red.) hebben in een hotel in de hoofdstad Asuncion huisarrest gekregen, in afwachting van de rechtszaak.

Vals paspoort

Ronaldinho was naar Paraguay afgereisd om onder meer een boek te promoten. Toen de politie vorige maand de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze twee vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot het tweetal daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door een Braziliaanse rechtbank. Hij had nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied.

Wedstrijdjes voetballen

Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho niet dat hij een vervalst paspoort had gekregen. Eerdere verzoeken tot vrijlating van de oud-international werden in Paraguay afgewezen. Hij doodde zijn tijd in de gevangenis voornamelijk met het spelen van voetbalwedstrijdjes. Daar verschenen soms op sociale media beelden van.