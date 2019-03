Twijfels over komst Ronaldo: ’Hoe zou de kleedkamer er uit zien...?’

„Toen er over de komst van Ronaldo werd gesproken, vroeg ik me af wat voor gevolgen dat voor de sfeer in de kleedkamer zou hebben”, vertelt Juve-aanvaller Douglas Costa in gesprek met het YouTube-kanaal De Sola. „We moeten er voor elkaar zijn als teamgenoten, maar we willen natuurlijk allemaal spelen”, spreekt Costa hardop zijn twijfels uit over de hiërarchie in de kleedkamer.

Iedereen voor zich gewonnen

„Maar hij heeft iedereen snel voor zich gewonnen”, vertelt de Braziliaan in het zelfde interview. „Hij is een aardige, hard werkende jongen, scoort elke week en zorgt ervoor dat er meer supporters in het stadion zitten. Juventus was op zoek naar een speler met zijn mentaliteit. We hopen prijzen te winnen en geschiedenis te schrijven met hem in ons midden”, zegt de oud-speler van Bayern München, die nóg een voordeel heeft ontdekt.

„Als hij tegen mij praat, doen we dat in het Portugees. En tegen wie moet hij dat anders doen?”, lacht Costa. Naast het tweetal aanvallers zijn alleen de verdediger Joao Cancelo en Alex Sandro de Portugese taal machtig.

