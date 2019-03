Ajax-beul jubelt: ’Wat gebeurt hier allemaal?’

„Ik sta nog altijd... nou ja, niet te shaken”, straalde de middenvelder van FC Oss na afloop bij Fox Sports. „Maar ik heb wel een gevoel van: wat is hier aan de hand?” De middenvelder had na ruim 70 minuten eerst al de score geopend tegen de Amsterdamse beloften, en beleefde vrijwel direct vanaf de aftrap zijn finest moment.

Aardig kapot

„We zaten niet echt lekker in de wedstrijd”, vertelde de doelpuntenmaker. „En toen ik die bal kreeg, dacht ik: als ik hem aanneem en ga lopen, wordt het balverlies. Ik was aardig kapot. Ik zag die keeper voor zijn doel staan en dacht: ik probeer het gewoon. Ik schoot niet eens heel hard, maar lekker op gevoel. Toen ik hem onder de lat zag vallen had ik zoiets van: wat gebeurt hier allemaal?”.

Na zijn treffer van eigen helft wist Smeets niet precies hoe te juichen, maar vierde hij het feest met de fanatieke supporters achter het doel die zijn wondergoal van dichtbij zagen. „Dit zijn de mooie momenten in het voetbal”, jubelde Smeets, die eerder ook al de hoofdmacht van Ajax pijn deed. In mei 2016 was het zijn gelijkmaker namens De Graafschap die ervoor zorgde dat uiteindelijk niet Ajax, maar PSV met de landstitel aan de haal ging.