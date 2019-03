Live Eredivisie: Feyenoord treft Willem II

Volg hier alle duels uit de Eredivisie van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

SC Heerenveen - De Graafschap

SC Heerenveen staat een beetje tussen schip en wal. Bij winst kan het vizier gericht worden op de play-offs, maar als de Friezen met nul punten achterblijven, kunnen ze zo weer een aantal plaatsen zakken op de ranglijst. Voor De Graafschap ligt het een stuk eenvoudiger: winnen om afstand te nemen van plaats 18, wat directe degradatie betekent.

Feyenoord - Willem II

Feyenoord is nog steeds in een spannende strijd om plaats 3 verwikkeld met AZ. De Rotterdammers staan drie punten voor op de Alkmaarders, die zondagmiddag AZ op bezoek krijgen. Het is voor de mannen van Giovanni van Bronckhorst een uitgelezen mogelijkheid om de druk te vergroten bij AZ als zij Willem II met een nederlaag naar huis sturen.

NAC Breda - FC Utrecht

NAC staat eenzaam onderaan met vijf punten achterstand op de nummer 17, De Graafschap. De degradatiezorgen beginnen serieuze vormen aan te nemen voor de club uit Breda. Drie punten zijn noodzakelijk, maar hetzelfde geldt voor FC Utrecht, dat strijdt om een playoff-ticket.

Heracles Almelo - Vitesse

De huidige nummer 7, Heracles, krijgt bezoek van Vitesse, dat vijfde staat. De zaterdagavond wordt dus afgesloten met een mooie subtoppper en twee ploegen die vechten om een startbewijs voor de play-offs om Europees voetbal.

Volg hier alle duels van de zaterdagavond.

Speelronde 26

18.30: SC Heerenveen - De Graafschap

19.45: Feyenoord - Willem II

19.45: NAC Breda - FC Utrecht

20.45: Heracles Almelo - Vitesse

Zondag 17 maart

12.15: VVV-Venlo - PSV

14.30: AZ - Ajax

14.30: FC Groningen - ADO Den Haag

16.45: Excelsior - PEC Zwolle