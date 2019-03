Jochie (5) steelt show met Daniel ’Avocado’

Voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen, dat dit weekend van start is gegaan in Melbourne (Australië), vroeg verslaggeefster Annie Kearney aan een 5-jarig jongetje wie zijn favoriete Formule 1-coureur was. „Daniel Avocado”, antwoordde de jonge fan, die wat moeite om de naam Ricciardo uit te spreken.

Viral

De video ging viral op Twitter en opeens had de Renault-coureur een bijnaam: ’Avocado’. Het filmpje bereikte Ricciardo zelf ook en een paar dagen later wilde de populaire Australiër de persoon ontmoeten die hem zijn nieuwe bijnaam gaf. Zo werd er een ’meet and greet’ geregeld door Renault en werd de droom van de jonge fan werkelijkheid.