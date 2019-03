Lege uitvakken PSV liggen op de loer

„Iedereen begrijpt dat we voor dit geld een betere bestemming hadden kunnen vinden”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands over de geldboete. „Het dossier PSV in Zeist vult zich na een tijd zonder incidenten in een rap tempo en dat kan verstrekkende gevolgen hebben”, weet Gerbrands.

Sancties

Het geduld van de KNVB omtrent het gedrag van PSV-supporters is een keer op, zo weet de club uit Eindhoven. Het is geen loos dreigement, want de Nederlandse voetbalbond durft - zo blijkt - sancties uit te delen, met als meest recente voorbeeld Feyenoord.

Uit veiligheid heeft de KNVB samen met de clubs besloten streng op te treden als er vuurwerk wordt afgestoken in de stadions. „Het is een gezamenlijk beleid. Er hebben in het verleden vreselijke incidenten plaatsgevonden”, zegt Gerbrands op de clubsite van PSV. „Mensen hebben blijvende schade opgelopen. Het is geen kwestie van roomser dan de paus willen zijn, het is pure noodzaak.”

Uitvak

De algemeen directeur van de huidige koploper van de Eredivisie waarschuwt de PSV-supporters. „We naderen het moment waarop we voor straf geen supporters mee mogen nemen. Dat zou echt sneu zijn, want de spelers roemen niet voor niets ook vaak de steun die ze buiten Eindhoven ontvangen”, aldus Gerbrands.

Of de PSV-fans zich kunnen gedragen wordt zondagmiddag meteen getest. De regerend landskampioen reist af naar Venlo, waar een lastige uitwedstrijd tegen VVV staat te wachten. Ajax, naaste concurrent in de strijd om de titel, gaat tevens een lastig uitduel tegemoet. De Amsterdammers gaan zondagmiddag op bezoek bij AZ.

