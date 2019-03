Zidane gokt op succes met Solari-bankzitters

De Franse trainer, terug bij Real als opvolger van Santiago Solari, heeft in thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo basisplaatsen over voor onder anderen doelman Keylor Navas, linksback Marcelo en spelmaker Isco. Zij waren onder Solari op de bank beland.

Zidane nam vorig jaar, enkele dagen nadat hij met Real Madrid voor het derde jaar op rij de Champions League had gewonnen, onverwacht afscheid. De 46-jarige Fransman was naar eigen zeggen toe aan rust. Zijn opvolger Julen Lopetegui hield het slechts een paar maanden vol en Solari werd aan de kant geschoven nadat de Koninklijke in een week tijd was uitgeschakeld in de Spaanse beker, de titelstrijd en de Champions League. De Madrilenen vlogen uit Europa door een nederlaag tegen Ajax: 1-4.

„Het is tot nu toe een moeilijk jaar, maar we hebben nog elf wedstrijden om het goed af te sluiten”, zei Zidane.

