Dumoulin raakt achterop in Tirreno

De Kazakse wielrenner reed lang op kop, maar ging in de finale twee keer onderuit en werd op 600 meter van de streep teruggepakt door een achtervolgend groepje van drie renners. Loetsenko wist desondanks, met de nodige schaafwonden op zijn benen, naar de winst te sprinten.

Valpartij

De 26-jarige Kazak won vorige maand al drie ritten én het eindklassement in de Ronde van Oman. Hij koos zaterdag in de heuvelachtige rit over 221 kilometer tussen Foligno en Fossombrone de aanval op de Monteguiduccio, een pittige klim met stijgingspercentages van 18 procent. Loetsenko bouwde een voorsprong op van zo’n 50 seconden. In de afdaling van de voorlaatste beklimming miste de leider een bocht. Loetsenko had echter het geluk dat hij in het gras landde.

De Astana-renner krabbelde snel weer op en leek alsnog naar de winst te soleren, tot hij met nog 1,4 kilometer te gaan weer onderuit schoof. Adam Yates, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang wisten Loetsenko daardoor op het laatste rechte stuk te achterhalen. De Kazak trok zijn schoenen nog eens strak en bleek vervolgens toch nog over de sterkste sprint te beschikken.

Roglic

De Sloveense kopman Roglic van Jumbo-Visma eindigde als tweede, klassementsleider Adam Yates kwam als derde over de streep. Fuglsang, de Deense teamgenoot van Loetsenko, finishte breed lachend als vierde.

Dumoulin

Tom Dumoulin kon op de laatste klim niet mee met het voorste groepje en verloor net als Sunweb-teamgenoot Sam Oomen en Wout Poels (Sky) 23 seconden. De Limburger staat nu in het klassement op de derde plaats, met 50 seconden achterstand. Roglic is de nummer twee op 7 tellen van Yates. Met Oomen (vijfde op 56 seconden) en Poels (zevende op 1.16) telt de top 10 nog twee Nederlanders.