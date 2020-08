Rinus van Kalmthout maakt indruk in ’ruimteschip’

De 19-jarige Hoofddorper kwam in zijn Chevrolet na 200 ronden als vierde over de finish. ’Veekay’ was als achttiende begonnen aan de zogenoemde Bommarito500. Een dag eerder was hij als zesde geëindigd. De Amerikaan Josef Newgarden zegevierde zondag, de Nieuw-Zeelander Scott Dixon won zaterdag de eerste race.

Van Kalmthout debuteerde vorig weekeinde in de befaamde Indy500 met een teleurstellende twintigste plaats. Door een mislukte pitstop kon hij zijn aspiraties op een podiumplaats niet waarmaken.

„Dit was mogelijk de moeilijkste race uit mijn loopbaan”, aldus VeeKay. „Ik heb werkelijk geen tiende laten liggen, alles wat erin zat, is er vandaag uitgehaald. Als je bedenkt dat ik als achttiende moest starten is dit een prachtig resultaat. Ed Carpenter Racing heeft mij vandaag wederom een ruimteschip afgeleverd en de pitstops gingen nagenoeg perfect.”