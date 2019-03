Dumoulin baalt: ’Podium wordt een hele klus’

De Limburger moest op de laatste klim passen toen Adam Yates, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang in de achtervolging gingen op leider Aleksei Loetsenko. „Het wordt een hele klus om hier op het podium te komen”, zei Dumoulin aan de finish in Fossombrone, waar hij met 23 seconden achterstand arriveerde. „Hopelijk ben ik zondag in de finale beter dan vandaag.”

Dumoulin kon aanvankelijk mee in de achtervolgende groep toen Loetsenko op zo’n 40 kilometer van de streep, tijdens de zwaarste klim van de dag, in de aanval ging. „Ik begon de dag met niet zulke geweldige benen, maar later voelde ik me heel goed. Ik zat aanvankelijk ook mee. Maar in de finale was het weer niet super. Ik had even een slecht moment. Ik heb wel gewoon goed gekoerst en er alles uitgehaald. Maar ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet mee kon.”

Klassement

De kopman van Sunweb staat in het klassement op de derde plaats met 50 seconden achterstand op Yates. Roglic is de nummer twee, op 7 seconden van de Brit.