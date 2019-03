Weghorst held met hattrick

Tegen Fortuna Düsseldorf scoorde Weghorst drie keer en was hij ook nog goed voor twee assists. Wolfsburg zegevierde met 5-2 en blijft als nummer zeven van de Bundesliga meedoen in de strijd om de tickets voor het Europa League-toernooi.

Fortuna Düsseldorf nam na een half uur voetbal brutaal de leiding in Wolfsburg. Vier minuten later was het weer gelijk. Weghorst bediende Admir Mehmedi. In de 54e minuut zorgde hij zelf voor de 2-1 en weer drie minuten later verzorgde de spits uit Borne de assist bij de derde treffer van de thuisploeg, van Robin Knoche.

Weghorst verrichte in de 59e minuut zijn laatste belangrijke daad van de middag met het produceren van de 4-1. Benito Raman zorgde 25 minuten voor tijd namens Fortuna voor de 4-2. Vlak voor tijd voltooide Weghorst zijn hattrick.

Weghorst heeft dit seizoen nu al teaalf keer gescoord in de Duitse competitie. Daarvoor had de door bondscoach Ronald Koeman voor Oranje gepasseerde aanvaller 26 duels nodig. Vorig seizoen maakte hij in de Eredivisie achttien doelpunten voor AZ.

Stevens verliest

De terugkeer van Huub Stevens bij Schalke 04 verliep niet zoals gehoopt. Timo Werner maakte namens Red Bull Leipzig de winnende goal op bezoek bij het elftal van de Nederlandse interim-trainer, die zijn ploeg moet behouden voor degradatie. Schalke staat veertiende.