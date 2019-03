Video: VAR negeert belachelijke actie Bale

Dat Real Madrid een slecht seizoen draait is zacht uitgedrukt. Dat weet ook Bale, die zijn frustratie moeilijk onder controle had tijdens de wedstrijd tegen Celta de Vigo. De Welschman deelt in een duel een gemene elleboogstoot uit, maar de VAR greep niet in.

