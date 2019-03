Succesvolle rentree Zidane bij Real

Real Madrid zag het seizoen in één week volledig in elkaar storten. De club werd in de Copa del Rey uitgeschakeld door aartsrivaal FC Barcelona, werd daarnaast op onoverbrugbare achterstand gezet in de competitie door diezelfde tegenstander en de Madrilenen moesten een historische nederlaag slikken in de Champions League, waar het in eigen huis met 1-4 onderuit ging tegen Ajax.

Rentree

Snel volgde het ontslag van trainer Santiago Solari. Zijn opvolger was een grote verrassing: Zidane. De Fransman keerde na enkele maanden weer terug bij de club waar hij zowel als speler en trainer grote successen boekte.

Zidane drukte bij zijn terugkeer direct zijn stempel op de selectie. De Franse oefenmeester greep voor de thuiswedstrijd tegen Celta - dat achttiende staat - terug op de spelers met wie hij meerdere malen Europees eremetaal won. Doelman Keylor Navas stond weer onder de lat, in plaats van Thibaut Courtois. De door Solari gepasseerde bankzitters Marcelo en Isco verschenen ook weer eens aan de aftrap.

VAR

Of het nu goed of slecht gaat bij Real, de VAR lijkt altijd een grote rol te vertolken tijdens een wedstrijd van Los Blancos.

Gareth Bale speelde een opvallende hoofdrol in de zege van Real Madrid op Celta de Vigo. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook tijdens het duel tegen Celta liet de ’video assistent referee’ weer van zich spreken. In eerste instantie miste de VAR een rode kaart van Gareth Bale. De Welschman kwam na een elleboogstoot weg met geel.

In de tweede helft greep de VAR echter wel in bij het doelpunt van Luka Modric, die dus terecht werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel.

Vleugels

Na ongeveer een uur spelen kwam Real Madrid alsnog op voorsprong. Isco betaalde direct het vertrouwen van Zidane terug door een voorzet van Karim Benzema binnen te glijden. Meteen na zijn treffer werd de Spanjaard onder luid applaus naar de kant gehaald.

Marcelo (l) was tegen Celta belangrijk met een assist op de treffer van Gareth Bale. Ⓒ AFP

Een kwartier voor het eindsignaal schoten de Madrilenen de wedstrijd in het slot. Niemand minder dan Bale, die eigenlijk niet meer op het veld had mogen staan, schoot de 2-0 binnen op aangeven van Marcelo. De Braziliaan liet meteen weer zien dat hij van grote waarde kan zijn voor zijn club.

Vleugels kreeg Real Madrid nog niet helemaal na de terugkeer van Zizou, maar de club uit de Spaanse hoofdstad wist wel overtuigend te winnen van laagvlieger Celta. Daarnaast speelden alle spelers - die onder het Solari-bewind ter discussie stonden - een belangrijke rol. Navas hield zijn doel schoon, Bale en Isco waren trefzeker en Marcelo leverde een assist af.