Tegenvaller Dumoulin

Tom Dumoulin na de finish. Ⓒ De Telegraaf

FOSSOMBRONE - De rit gaf een ander beeld dan de stand in het klassement doet vermoeden. Met een derde plek van Tom Dumoulin en de jongerentrui en vijfde stek van Sam Oomen in de rangschikking leek Team Sunweb een goede dag in het heuvellandschap van de Marche te hebben. Het is echter de ploegentijdrit die een vertekenend beeld geeft, want bergop kenden beiden landgenoten in deze Tirreno-Adriatico niet echt een grootse dag.