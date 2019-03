Krul op weg naar Premier League

In de zomer maakte Krul de overstap van Brighton & Hove Albion - waar hij voornamelijk vanaf de bank moest toekijken - naar Norwich City. Het bleek een uitstekende stap te zijn van de 30-jarige doelman, want bij The Canaries is hij een onmisbare schakel in het huidige succes van de club. Met nog slechts zes wedstrijden te gaan staat Norwich namelijk bovenaan in de Championship.

Krul speelde tot zover alle 38 competitiewedstrijden voor de huidige koploper van de Championship. Norwich staat met 78 punten bovenaan en staat vier punten los van de nummer twee: Sheffield United (74). De huidige nummer drie, Leeds United, heeft 73 punten.

Titel

Norwich heeft nog zes wedstrijden te gaan en lijkt af te stevenen op de titel en dus promotie naar het hoogste niveau in Engeland. De laatste keer dat The Canaries in de Premier League actief waren was in het seizoen 2015/2016. Toen eindigde Norwich als negentiende en degradeerde het naar de Championship.

De laatste keer dat Norwich zich tot kampioen van de Championship kroonde was in 2004. Verder won de club van Krul twee keer de League Cup (1962, 1985) en in 2010 won het de Football League One, het derde niveau in Engeland.

Promoveren

Mocht Norwich de titel toch verspelen, dan lijkt promotie alsnog in het verschiet te liggen. In de Championship promoveren namelijk de eerste twee ploegen direct naar de Premier League. De nummers drie tot en met zes strijden voor het laatste promotie-ticket.