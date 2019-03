Nadal moet clash met Federer laten schieten

De 32-jarige Spanjaard raakte vrijdag in zijn kwartfinale tegen Karen Khachanov geblesseerd aan zijn knie en heeft te veel last van het gewricht om de strijd met Federer aan te gaan. Nadal werd in zijn loopbaan al vele malen getroffen door knieproblemen. „Ik voelde vanmorgen tijdens de warming up dat ik er niet klaar voor was”, liet een balende Nadal weten.

De twee grootheden zouden elkaar in de Californische woestijn voor de 39e keer treffen. Nadal leidt met 23-15. De Spanjaard wil waarschijnlijk geen enkel risico lopen met het gravelseizoen in zich. Nadal gaat in juni voor zijn twaalfde eindzege op Roland Garros.

In de andere halve finales staan Dominic Thiem en Milos Raonic tegenover elkaar. Federer jaagt zondag op zijn zesde eindzege in Indian Wells. Vorig jaar verloor hij de finale van Juan Martin Del Potro.