Stevens heeft een hekel aan verliezen

„Iedereen die mij kent, weet dat ik een hekel heb aan verliezen”, zei de 65-jarige Limburger, die is begonnen aan zijn derde periode als trainer van de ’Königsblauen’. „Maar de jongens hebben tot het laatste fluitsignaal alles gegeven.”

Stevens was een paar jaar geleden vanwege hartklachten gestopt als trainer, maar hij besloot terug te keren op de bank om ’zijn’ Schalke te helpen. De ploeg die vorig seizoen als tweede eindigde in de Bundesliga, zit nu in degradatiezorgen.

„Het kleine beetje geluk dat je soms hebt als je bovenin meedoet, heb je niet als je onderin zit. Dat was vandaag ook te zien. De wedstrijd zou misschien anders zijn gelopen als de 1-0 van Mark Uth in de tweede minuut niet was afgekeurd. We kregen nu een teleurstelling te verwerken en moesten kort daarna ook een doelpunt van Leipzig incasseren.”

Nu de interlandperiode aanbreekt, heeft Stevens twee weken de tijd om zijn elftal voor te bereiden op het laatste deel van het seizoen. „Ondanks de nederlaag heb ik ook positieve dingen gezien. We gaan twee weken hard trainen.”