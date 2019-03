PSV naarstig op zoek naar creativiteit

PSV-trainer Mark van Bommel Ⓒ Rene Bouwman

EINDHOVEN - Met de voor de titelrace wellicht cruciale uitwedstrijd tegen de grote rivaal Ajax als volgende affiche in Eredivisieverband, ligt er voor PSV veel druk op de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De ploeg van trainer Mark van Bommel wil vanzelfsprekend als koploper naar de ArenA voor dé topper van het seizoen en de lunchwedstrijd op het kunstgras in Noord-Limburg is een potentiële bananenschil. Na de winterstop heeft PSV al in drie van de vier uitwedstrijden dure punten laten liggen.