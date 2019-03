Ongeloof bij Weghorst na heldenrol

„Ik heb de bal laten ondertekenen door mijn medespelers. Ik heb ’m veilig in de kleedkamer gelegd, hopelijk ligt hij er nog”, zei Weghorst in de catacomben van het stadion. „Dit was niet alleen mijn eerste hattrick voor Wolfsburg, maar zelfs de eerste uit mijn carrière. Dat geeft een speciaal gevoel. We kwamen na rust heel erg goed uit de kleedkamer, met veel druk naar voren. Waarschijnlijk verrasten we Düsseldorf daar een beetje mee.”

Bij rust stond het nog 1-1, maar aan de hand van de ontketende Weghorst liep de thuisclub in de tweede helft uit naar een royale zege. „Super dat er zo’n wedstrijd uit komt. Ik besef nog niet precies wat er allemaal is gebeurd”, aldus Weghorst, die de vertrekkende trainer Bruno Labbadia een groot plezier deed. „Super voor Wout, mooi dat hij zichzelf hiermee zo beloont.”