De Graafschap zet Heerenveen voor schut

De tegen degradatie strijdende superboeren wonnen met 0-3 in het Abe Lenstra Stadion en staan op doelsaldo nu op de zestiende plek. Het is al de tweede zeer verrassende uitzege van de ploeg van Henk de Jong binnen een maand. Op 23 februari werd PEC Zwolle met dezelfde cijfers verslagen.

Beauty van Burgzorg

Vooral de derde treffer van Delano Burgzorg was er eentje om niet snel te vergeten. Na een fantastische solo zorgde de aanvaller in de 70e minuut voor de laatste treffer en voor doodse stilte in het stadion van de nummer acht van de Eredivisie.

Charlison Benschop had namens de Doetinchemmers in de derde minuut al de score geopend. Javier Vet verdubbelde de marge na 68 minuten met een fraaie treffer na een scherpe hoekschop van Youssef El Jebli.

Suzanne Schulting

Voor aanvang van het duel werd Suzanne Schulting in het zonnetje gezet. De shorttrackster uit Friesland kroonde zich afgelopen weekeinde in Sofia tot wereldkampioene allround en sloeg ook toe op de 1000 meter.