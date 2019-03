Reus redt Dortmund tegen Hertha

De aanvoerder schonk de ploeg van trainer Lucien Favre in Berlijn tegen Hertha BSC in de 92e minuut de winst: 2-3. Dortmund heeft nu aan kop van de Bundesliga weer drie punten meer dan titelverdediger Bayern, dat zondag FSV Mainz 05 ontvangt.

Oud-Feyenoorder Salomon Kalou zette de thuisclub voor rust twee keer op voorsprong in het Olympiastadion, waarvan de tweede keer uit een strafschop. Via Thomas Delaney en Dan-Axel Zagadou kwam Dortmund tot twee keer toe langszij.

Hertha, waar Karim Rekik een basisplaats had en Javairô Dilrosun en de geblesseerde Derrick Luckassen ontbraken in de selectie, moest in de slotfase met tien man verder nadat Jordan Torunarigha zijn tweede gele kaart had gekregen. Op aangeven van Jadon Sancho schonk Reus de geel-zwarte formatie toch nog de winst. Vedad Ibisevic moest daarna bij Hertha ook nog met rood van het veld.