Atletico Madrid struikelt ook in Spanje

Vier dagen na de zeperd in Turijn (3-0) ging de ploeg van trainer Diego Simeone in de Spaanse competitie ook onderuit bij Athletic Bilbao: 2-0. Spits Inaki Williams zette de thuisclub in de 73e minuut op voorsprong en invaller Kenan Kodro besliste even later het duel in stadion San Mamés.

Atletico moest in Turijn vooral buigen voor Cristiano Ronaldo, die met een hattrick de nederlaag in Madrid (2-0) wegpoetste en Juventus naar de laatste acht leidde. Daarin neemt de 'Oude Dame' het op tegen Ajax.

De Madrileense ploeg van Simeone staat in La Liga nog steeds op de tweede plaats, maar koploper FC Barcelona kan het verschil zondag vergroten tot tien punten als het wint bij Real Betis. Real Madrid naderde de stadgenoot tot op twee punten door Celta de Vigo met 2-0 te verslaan bij de rentree van trainer Zinedine Zidane op de bank.